Na društvenim mrežama pojavio se snimak direktnog udara groma u Burdž Kalifu u Dubaiju!

Snimci oluje prikazuju jarke munje koje puckaju dok se preusmeravaju kroz bezbednosni sistem zgrade visoke 767 metara.

Burdž Kalifa, kultna gradska kula od 163 sprata, nosi titulu najviše zgrade na svetu od svog otvaranja 2010. godine. Na snimcima, zadivljeni stanovnici beleže ogromne tragove svetlosti koji se račvaju kroz nebo.

Neki građani su čak prijavili da su videli neobične narandžaste i ljubičaste munje.

Narandžaste munje nastaju kada prašina ili pesak raspršuju plave talasne dužine svetlosti, dok ljubičaste munje dobijaju intenzitet zbog prisustva određenih atmosferskih gasova.

Poplave i poremećaji u saobraćaju

Ogromna pustinjska oluja donela je pljuskove koji su izazvali haos u saobraćaju širom grada. Ulice su poplavljene, a fotografije prikazuju nasukana vozila. Saobraćaj je znatno usporen, a stanovnici su upozoreni da voze pažljivo u teškim uslovima.

Mnoge taksi službe su potpuno prestale sa radom ili se suočavaju sa ozbiljnim kašnjenjima, dok su i dostavne usluge ozbiljno pogođene.

Vlasti upozoravaju građane da se drže podalje od plaža, područja sklonih poplavama i planinskih regiona.

Olujni vetrovi i posledice za putovanja

Oluja je došla sa zapada grada u Zalivu kasno u četvrtak i nastavila da se širi ka unutrašnjosti tokom petka. Očekuje se da obilne kiše i olujni uslovi nastave da izazivaju haos i početkom vikenda.

Putnicima koji pokušavaju da lete iz grada savetovano je da izdvoje više vremena za dolazak na aerodrom, jer su letovi na aerodromu u Dubaiju otkazani nakon iranskih napada dronovima.

Iako su vlasti negirale lažne izveštaje o ciklonu, jaki vetrovi i dalje besne regionom.

Sama Burdž Kalifa je ranije pogođena krhotinama raketa tokom prvih dana sukoba u Zalivu, dok je odmetnička nacija napala svoje susede.

Nebo iznad Tel Aviva u utorak je bilo preplavljeno "morem" vrana

Podsetimo, hiljade vrana snimljeno je u utorak kako kruže oko visokih zgrada iznad Tel Aviva, uključujući čuvenu Kulu izrael, u dramatičnom snimku koji je brzo postao viralan na internetu.

Mnogi posmatrači povezali su ovu jezivu scenu sa aktuelnim tenzijama Izraela i Irana, tvrdeći da "događaj najavljuje nadolazeću katastrofu".

- Mnogi ovo smatraju "predskazanjem propasti", jer često prethodi totalnoj katastrofi - napisao je jedan korisnik na platformi Iks, dok su drugi ovo povezali sa biblijskom proročanstvom.

Naveli su Knjigu Otkrivenja Jovanovog 19:17, koja opisuje anđela koji stoji na suncu i viče pticama u letu da se okupe za "veliku gozbu Božju".