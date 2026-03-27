Kremlj je danas demantovao izveštaje da je predsednik Rusije Vladimir Putin zatražio od vodećih poslovnih ljudi da doniraju novac kako bi stabilizovao ruske finansije dok rat u Ukrajini traje.

Nezavisni ruski mediji The Bell i Financial Times objavili su ovu informaciju, pozivajući se na neimenovane izvore, nakon što je Putin u četvrtak održao zatvoreni sastanak sa poslovnim liderima.

- Nije tačno da je Putin uputio takav zahtev - rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ali je dodao da je jedan od učesnika sastanka rekao da želi da donira „veoma veliku sumu novca“ državi.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

- Osoba je rekla da je većina prisutnih poslovnih ljudi pokrenula svoje poslovanje 1990-ih i da je početak njihovog poslovanja na različite načine povezan sa državom, pa su mnogi od njih smatrali svojom dužnošću da doprinesu tome - objasnio je Peskov, ne navodeći o kojoj je osobi reč.

- Ovo je apsolutno bila njegova inicijativa, a ne predsednika Putina. Iako je, naravno, šef države pozdravio takvu inicijativu - dodao je Peskov.

Kerimov obećava 100 milijardi rubalja

Takođe je rekao da nije istina da je novac bio namenjen za rat. "Bel", izveštavajući o sastanku, napisao je da je Putin razgovarao o vojnom finansiranju i rekao da će se Rusija boriti dok ne preuzme preostale oblasti istočnoukrajinskog regiona Donbasa koje nisu pod njenom kontrolom.

Nezavisni ruski medij je takođe napisao da je milijarder Sulejman Kerimov obećao da će na sastanku donirati 100 milijardi rubalja (1,23 milijarde dolara).

Rojters nije uspeo da kontaktira Kerimova za komentar o informacijama.

Sulejman Kerimov Foto: EPA/YURI KOCHETKOV

Rusija u budžetskom deficitu, nada se na naftu

Rusija je u budžetskom deficitu i suočava se sa ekonomskom stagnacijom dok rat u Ukrajini ulazi u petu godinu bez kraja na vidiku.

Ali očekuje se da će Rusija imati velike koristi od naglog rasta cena nafte otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana 28. februara.

Izvori su ranije ovog meseca rekli Rojtersu da vlada priprema moguće smanjenje ovogodišnjeg budžeta za 10 procenata u svim „neosetljivim“ rashodima, ali će konačna odluka zavisiti od održivosti rastućih cena nafte.

(Kurir.rs/Index.hr)

