Slušaj vest

Sud u Londonu izrekao je danas kaznu od četiri godine zatvora 23-godišnjem ruskom državljaninu zbog napada na jednu ženu, kojem je putem video poziva svedočio najmlađi sin američkog predsednika Donalda Trampa, Baron Tramp.

Matveja Rumjanceva je porota 28. januara osudila za napad sa telesnim povredama, ali je oslobođen optužbi za silovanje i davljenje.

On je osuđen i za ometanje pravde jer je žrtvi poslao pismo iz zatvora u kojem je tražio da povuče svoje optužbe.

Sudija je u izricanju presude rekao da se Rumjancev uopšte ne kaje i da je "čovek sklon ljubomori".

Bio ljubomoran na njeno prijateljstvo sa Baronom

U napadu u januaru prošle godine, Rumjancev, pijan i ljubomoran na njeno prijateljstvo sa Baronom Trampom, pretukao je žrtvu, koja ima pravo na anonimnost prema britanskom zakonu.

Žrtva je predsednikovog sina, koji živi u SAD, upoznala preko društvenih mreža.

1/9 Vidi galeriju Baron Tramp Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Tokom napada, Rumjancev je odgovorio na Fejstajm poziv Barona Trampa na telefonu žene i okrenuo kameru da bi je pokazao kako plače na podu.

Sin američkog predsednika je potom pozvao londonsku policiju i zamolio za pomoć.

- Zaista je hitno. Zovem iz SAD... upravo sam dobio poziv od jedne devojke... tuku je - rekao je Baron Tramp operateru.

Policija je potom otišla na adresu i uhapsila Rumjanceva, recepcionera koji je živeo u Londonu.

Matvej Rumjancev Foto: Metropolitan police/PA

Rumjancev je svedočio da je bio ljubomoran na Trampa, ali da mu je bilo žao i njega, jer je mislio da devojka nije bila iskrena.

Tokom suđenja, advokat odbrane je rekao da Tramp nije znao da žena ima dečka i postavio pitanje koliko je on zaista mogao da vidi u pet ili sedam sekundi snimka.

Advokat je tvrdio da je žena iskoristila svoje veze sa Trampom kako bi izazvala zavist kod svog dečka, "u vezi u kojoj je bilo mnogo drame".

Baron Tramp, sada 19-godišnjak, nije svedočio u tom slučaju.