Bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro danas je otpušten iz bolnice u Braziliji i nastaviće da služi 27-godišnju kaznu koju izdržava u svojoj rezidenciji u luksuznom zatvorenom naselju, a na koju je osuđen zbog pokušaja puča.

Vrhovni sud je Bolsonaru ranije ove nedelje odobrio pravo na kućni zatvor zbog lošeg zdravlja.

Ta mera bi mogla biti revidirana u roku od 90 dana.

Bolsonaro je napustio bolnicu oko 10 časova po lokalnom vremenu i uputio se ka naselju Žardim Botaniko, gde je pre presude živeo sa suprugom Mišel Bolsonaro i ćerkom Laurom.

On je primljen u bolnicu 13. marta zbog upale pluća, što je jedna od nekoliko zdravstvenih tegoba sa kojima se suočio nakon pokušaja atentata 2018. godine.

Bolsonaro je bio na vlasti od 2019. do 2022. godine i tesno je izgubio na izborima od sadašnjeg predsednika Luiza Inasija Lule da Silve.