Slušaj vest

Najmanje devet osoba je poginulo, dok se još 45 vodi kao nestalo nakon brodoloma kod obale Džibutija, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Brod prepun migranata prevrnuo se u utorak, a bio je na putu ka Jemenu.

Ta tragedija je poslednja u nizu brodoloma između Roga Afrike i Arapskog poluostrva, u kojima je tokom poslednjih nekoliko godina stradalo nekoliko hiljada afričkih migranata koji beže od sukoba i siromaštva u nadi da će stići u bogate zalivske arapske zemlje.

Brod je isplovio iz luke Obok u Džibutiju sa više od 300 ljudi i pokušavao je da pređe moreuz Bab el-Mandeb kada je potonuo, saopštio je IOM.

Moreuz Bab el-Mandeb i Ormuski moreuz - ključna tačka kontrole Teherana u aktuelnom ratu - nalaze se na suprotnim stranama Arapskog poluostrva.

Potraga za mogućim preživelima se nastavlja, izjavila je Tanja Pacifiko, šefica misije IOM-a u Džibutiju.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

"More je veoma uzburkano, a duvali su i jaki vetrovi. Ova ruta je poznata kao veoma smrtonosna", rekla je Pacifiko na redovnom brifingu Ujedinjenih nacija u Ženevi putem video-linka.

Ona je dodala da svedočenja preživelih govore o "izuzetno velikom opterećenju broda".

Ovo je prvi brodolom ove godine na toj ruti, rekla je Pacifiko. Prošle godine više od 900 migranata je poginulo ili nestalo na toj ruti, što je najveći zabeleženi broj stradalih na tom moreuzu, prema podacima IOM-a.