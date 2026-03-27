Američki državni sekretar Marko Rubiorazgovarao je sa novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Francuskoj. SAD očekuju da će operacija protiv Irana biti završena u roku od nekoliko nedelja, a ne meseci, rekao je Rubio.

„Imamo ciljeve i veoma smo uvereni da smo na pragu da ih ostvarimo“, rekao je.

Rubio je rekao da bi Iran mogao da pokuša da uvede sistem putarina za prolaz kroz Ormuski moreuz, ali je dodao da bi svaka trajna putarina bila „neprihvatljiva“.

Na pitanje o odnosima između Moskve i Teherana, rekao je da Rusija ne čini ništa što bi moglo da se meša ili utiče na vojne operacije SAD u Iranu.

Na pitanje o mogućnosti američke kopnene invazije na Iran, rekao je: „Možemo postići sve naše ciljeve našim kopnenim snagama. Ali uvek ćemo biti spremni da predsedniku pružimo maksimalnu fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja nepredviđenim okolnostima ako se one pojave“.