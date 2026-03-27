PUTIN: "Specijalna vojna operacija je pravedna borba za budućnost narednih generacija"
Predsednik Rusije Vladimir Putinizjavio je da je Specijalna vojna operacija pravedna borba za mirnu i bezbednu budućnost narednih generacija i poručio da se ruski vojnici bore za svoju zemlju i istorijsko pravo da govore svojim maternjim jezikom.
On je na svečanosti povodom Dana Nacionalne garde Rusije i desetogodišnjice Rosgvardije rekao da učesnici Specijalne vojne operacije sigurno i odlučno izvršavaju težak borbeni zadatak.
Putin je istakao da se ruski borci na terenu bore na svojoj zemlji za, kako je naveo, sveto istorijsko pravo da govore na svom rodnom jeziku.
Istovremeno je čestitao pripadnicima i veteranima Rosgvardije Dan Nacionalne garde Rusije, koji se obeležava 27. marta.
Predsednik Rusije ocenio je da je Rosgvardija moćna samostalna federalna služba, u čiji su sastav pre deset godina ušli pripadnici i veterani unutrašnjih trupa, specijalnih jedinica, OMON-a, SOBR-a.
On je poručio da Rosgvardija, zajedno sa oružanim snagama, drugim nadležnim organima, kao i regionalnim i lokalnim vlastima, mora bez odlaganja da reaguje na aktuelne pretnje.
Prema njegovim rečima, važno je učiniti sve da se smanji šteta od bilo kakvih kriminalnih, diverzantskih i neprijateljskih dejstava protiv Rusije, a pre svega da se zaštite život i zdravlje građana.
