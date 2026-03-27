Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je u dobrom zdravstvenom stanju i vodi zemlju, rekao je danas iranski zvaničnik, pripisujući Hamneijevo odsustvo iz javnosti bezbednosnim problemima.

"Razlog njegovog odsustva iz javnosti je poštovanje bezbednosnih razmatranja zbog trenutnih posebnih okolnosti", rekao je Ali Bahreini, iranski predstavnik u kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi, prema iranskoj državnoj Studentskoj novinskoj mreži (SNN), dodajući da je "on u dobrom zdravstvenom stanju i da nastavlja da vodi zemlju".

Hamnei se nije pojavljivao u javnosti otkako je njegov otac i bivši vrhovni vođa, Ali Hamnei, ubijen prošlog meseca u zajedničkim američko-izraelskim napadima.

Do sada je dao samo pisane izjave.

Ranije ovog meseca, izvor upoznat sa situacijom rekao je za CNN da je prvog dana američko-izraelske kampanje bombardovanja zadobio prelom stopala i druge lakše povrede. Pored povređenog stopala, Hamnei (56) je zadobio modricu oko levog oka, kao i manje posekotine na licu, rekao je izvor.

