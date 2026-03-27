Američki Federalni istražni biro (FBI) potvrdio je danas da je grupa hakera izvršila sajber napad na podatke poezane sa direktorom biroa Kašom Patelom, ali i istakla da hakeri nisu uspeli da dođu u posed "nijedne osetljive informacije".

Portparol FBI-ja saopštio je da su "zlonamerni akteri" izveli sajber-napad na Patelove mejlove, ali da podaci koji su bili mete napada ne sadrže informacije povezane sa vladom Sjedinjenih Američkih Država, prenos Skaj njuz.

Na svojoj veb stranici, hakerska grupa Handala Hack Team objavila je ranije danas da je uspela da dođe do podataka u Patelovim mejlovima, navodeći da će Patel "sada pronaći svoje ime na listi uspešno hakovanih žrtava".

Hakerska grupa tvrdi da su takozvani "neprobojni" sistemi FBI "bačeni na kolena" u roku od nekoliko sati.

Dobro obavešteni izvori su takođe potvrdili za CBS da su hakeri povezani sa Iranom pristupili imejl nalogu Patela.

Hakerski napad se dogodio nakon što je američko Ministarstvo pravde ranije ovog meseca zaplenilo četiri domena povezana sa grupom Handala kao deo kontinuiranog napora da se ometaju hakerske šeme koje sprovodi iransko Ministarstvo obaveštajnih službi i bezbednosti.

Domen koji je korišćen za hakovanje Patela registrovan je istog dana kada je američko Ministarstvo pravde objavilo da je zaplenilo četiri domena povezana sa grupom Handala 19. marta, preneo je CBS.

Nakon početka rata u Iranu, Ministarstvo pravde SAD je saopštilo da je Handala odgovorna za niz sajber napada, uključujući napad malverom na multinacionalnu firmu za medicinske tehnologije sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ministarstvo je tvrdilo da je grupa Handala u drugom sajber incidentu objavila imena i druge osetljive podatke oko 190 osoba zaposlenih ili povezanih sa Izraelskim odbrambenim snagama ili izraelskom vladom.