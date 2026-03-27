Američki državni sekretar Marko Rubio danas je optužio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da je „lagao“ kada je rekao da su SAD uslovile svoje bezbednosne garancije Kijevu ustupanjem dela svoje teritorije Rusiji.

„To je laž“, rekao je šef američke diplomatije novinarima posle sastanka G7 u blizini Pariza.

„Video sam Zelenskog kako to govori i žalosno je što je to rekao jer zna da to nije istina“, dodao je Rubio u vreme kada su pregovori o okončanju četvorogodišnjeg rata i dalje u ćorsokaku, piše Frans pres.

Foto: Michael Probst/AP

Zelenski je ranije rekao Rojtersu da su Sjedinjene Države ponudile svoje bezbednosne garancije potrebne za mirovni sporazum u Ukrajini pod uslovom da Kijev ustupi istočni region Donbasa Rusiji.

Saopštenje je pozdravio ruski specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev, rekavši da Moskva „ne može a da se ne raduje“ zbog toga.

„Rekao je važnu stvar... konačno je shvatio da je stav SAD da će podržati bezbednosne garancije samo ako Ukrajina napusti Donbas“, rekao je Rus.

Donbasski region čine Luganska i Donjecka oblast. Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISR), Rusija gotovo u potpunosti kontroliše Lugansk i oko 75 odsto Donjecke oblasti.

Kurir.rs/Agencije

