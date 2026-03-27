Više od 20 civila je ubijeno u napadima na stambene oblasti u iranskoj prestonici Teheranui kurdskoj provinciji Kermanšah, prema izveštajima medija.

U Teheranu je 10 stanovnika stambenog kompleksa u okrugu Šahr-e Redž poginulo u raketnom napadu, javila je danas državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na portparola vatrogasne službe.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

U gradu Kermanšah na zapadu zemlje, napadnuto je više od 10 stambenih jedinica, prema podacima kancelarije guvernera. Trinaest ljudi je poginulo, uključujući dvoje dece.

Napadnute su i dve čeličane u Isfahanu u centralnom Iranu i Ahvazu na jugozapadu zemlje. U obe fabrike oštećeni su delovi sistema za napajanje električnom energijom i radionica.

Prema izveštajima, jedna osoba je poginula, a dve su povređene u Isfahanu.

