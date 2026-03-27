Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful optužio je danas Rusiju da pomaže Iranuu identifikaciji potencijalnih meta napada, dodajući da nema neslaganja između Vašingtona i Berlina po pitanju rata protiv Islamske Republike.

Obraćajući se novinarima tokom sastanka G7 u Francuskoj, Vadeful je rekao da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom kojem je preneo stav Berlina - da je Nemačka spremna da učestvuje u obezbeđivanju Ormuskog moreuza nakon završetka neprijateljstava.

Nemački ministar spoljnih poslova smatra da ruski predsednik Vladimir Putin „cinično se nada da će eskalacija na Bliskom istoku skrenuti pažnju sa njegovih zločina u Ukrajini“.

„Taj proračun ne sme da mu funkcioniše. Veoma jasno vidimo koliko su ova dva sukoba isprepletena. Rusija očigledno podržava Iran informacijama o potencijalnim metama“, rekao je on.

Berlin i Vašington se slažu oko Irana

Vadeful je u svom govoru takođe naglasio da nema neslaganja između Berlina i Vašingtona po pitanju Irana, dodajući da Iran ne sme da nabavi nuklearno oružje niti da predstavlja regionalnu pretnju, prenosi Rojters.

„Već osećamo ekonomske posledice svuda, posebno u Evropi, i to prilično značajno“, rekao je.

„Stoga smo o ovim pitanjima razgovarali veoma temeljno i nema apsolutno nikakvog neslaganja. Nije bilo i nema zahteva od Sjedinjenih Država, prvenstveno nama, za vojni doprinos pre završetka neprijateljstava“.

„Podrška Kijevu ne sme da se uspori“

Upozorio je da podrška Ukrajini ne sme da se uspori zbog sukoba na Bliskom istoku, prenosi dpa.

„Ne sme biti kompromisa oko održavanja odbrambenih sposobnosti Kijeva“, rekao je ministar iz Hrišćansko-demokratske unije (CDU).

Vadeful je naglasio da pritisak na Rusiju mora ostati jak, navodeći sankcije, akcije protiv ruske „flote u senci“ i pritisak na ruski energetski sektor.

„Protivvazdušna odbrana postaje ključna“

Osvrćući se na ratove u Ukrajini i Iranu, nemački ministar spoljnih poslova je rekao da je „apsolutno jasno“ da će protivvazdušna odbrana postati ključna u budućnosti.

Nemačke oružane snage stoga planiraju da nabave takvo oružje, a nemačka i evropska odbrambena industrija moraće da razmotre kako da postanu efikasnije u ovoj oblasti, zaključio je on.