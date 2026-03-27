Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkofnajavio je danas da će američka delegacija razgovarati sa iranskim predstavnicima do kraja nedelje, preneo je danas Skaj njuz.

On je odbacio kao netačne tvrdnje iranskih zvaničnika da se između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne vode pregovori.

"Jasno je da SAD i Iran pregovaraju, kao i da neki brodovi sada prolaze kroz Ormuski moreuz. Možda imamo drugačiju definiciju pregovora od njih", rekao je Vitkof.

Prethodno je CBS, pozivajući se na neimenovane izvore, preneo da se iranski odgovor na američki predlog sporazuma o prekidu sukoba od 15 tačaka očekuje do kraja dana.

Zvaničnici Bele kuće se oprezno nadaju da najnoviji pregovori sa Iranom napreduju, naveli su izvori.