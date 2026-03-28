VAZDUŠNA ZAŠTITA BALTIČKIH DRŽAVA: Francuska danas raspoređuje četiri borbena aviona "rafal" u Litvaniju
Francuska će danas rasporediti četiri borbena aviona "rafal" u Litvaniju kako bi obezbedila vazdušnu zaštitu baltičkih država u periodu od četiri meseca, saopštilo je tamošnje Ministarstvo oružanih snaga.
To raspoređivanje je deo misije Baltičkog vazdušnog nadgledanja NATO-a (OTAN Baltic Air Policing), koja je na snazi od 2004. godine kada su se Litvanija, Letonija i Estonija, zemlje bez sopstvenih borbenih aviona, pridružile Atlantskom savezu.
Četiri aviona i oko 100 francuskih pilota biće bazirani u vazduhoplovnoj bazi Šauljaj u Litvaniji, navodi se u saopštenju francuskog ministarstva.
To je 12 put od 2004. godine da Francuska sprovodi ovu misiju za NATO u baltičkim državama. Ona preuzima dužnost od španskog kontingenta.
