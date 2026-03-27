Sjedinjene Američke Države sa sigurnošću mogu da potvrde da su uništile tek oko trećinu ogromnog raketnog arsenala Irana, pokazuju najnoviji američki obaveštajni podaci.

Ova procena dolazi dok rat SAD i Izraela protiv ove države ulazi u svoj drugi mesec, a u oštrom je kontrastu sa optimističnim izjavama predsednika Donalda Trampa.

Status još jedne trećine iranskog arsenala je "manje jasan", navodi pet izvora upoznatih sa američkim obaveštajnim podacima.

Bombardovanja su verovatno oštetila, uništila ili zatrpala te rakete u ogromnoj mreži podzemnih tunela i bunkera. Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, ističu da je slična procena i kada su u pitanju iranski dronovi – sa sigurnošću se može reći da je uništena samo jedna trećina.

Ova procena, koja ranije nije objavljivana, pokazuje da Teheran još uvek raspolaže značajnim raketnim inventarom, te da bi mogao da oporavi deo zatrpanih ili oštećenih projektila kada borbe prestanu.

Ovakvo stanje na terenu direktno demantuje izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u četvrtak javno rekao da je Iranu ostalo "vrlo malo raketa". Ipak, i sam Tramp je indirektno priznao opasnost koja vreba od preostalog naoružanja, posebno u kontekstu eventualnog slanja američkih trupa na iranske obale radi obezbeđivanja ekonomski vitalnog Ormuskog moreuza.

"Problem sa moreuzom je sledeći: recimo da odradimo odličan posao. Kažemo da smo uništili 99 odsto njihovih raketa. Onaj jedan odsto je neprihvatljiv, jer taj jedan odsto je projektil koji pogađa trup broda vrednog milijardu dolara", rekao je Tramp na sednici kabineta.

Iran i dalje snažno uzvraća udarce

Uprkos žestokom američkom bombardovanju, Iran je pokazao da nije ostao bez oružja. Samo u četvrtak ispalili su 15 balističkih raketa i 11 dronova na Ujedinjene Arapske Emirate.

Prošle nedelje demonstrirali su i nove kapacitete ispalivši po prvi put rakete dugog dometa na američko-britansku vojnu bazu Diego Garsija u Indijskom okeanu.

Američki ministar odbrane Pit Hegset nedavno je priznao pred kakvim se izazovom nalaze.

"Iran je ogromna zemlja. Baš kao i Hamas sa svojim tunelima u Gazi, Iranci su sva ekonomska i humanitarna sredstva prelili u tunele i rakete", izjavio je Hegset, izbegavajući da da konkretne procente o uništenom oružju.