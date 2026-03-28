Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je da je malo verovatno da će rat koji vode Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana dovesti do promene režima u Teheranu, jer se nisu pojavili znaci smirivanja posle mesec dana sukoba.

"Da li je promena režima zaista cilj?", upitao je Merc na forumu koji je u Frankfurtu organizovao list Frankfurter algemajne cajtung.

"Ako je to cilj, ne mislim da će biti postignut. Uglavnom se loše završavalo u prošlim sukobima", dodao je nemački kancelar navodeći rat u Avganistanu kao primer.

Merc je u drugoj izjavi rekao da bi energetska kriza mogla da primora Nemačku da duže održava u radu termoelektrane na ugalj.

"Ako se energetska kriza izazvana ratom na Bliskom istoku nastavi i izazove nestašice, Nemačka bi mogla da bude primorana da duže nego što je planirano održava svoje termoelektrane na ugalj u radu", dodao je Merc.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran.