Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je svet bliži nego ikad Bliskom istoku koji je "konačno slobodan od iranskog terora i nuklearne ucene".

"Već 47 godina Iran je poznat kao nasilnik Bliskog istoka, ali oni više nisu nasilnici. Oni su u bekstvu", rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

On je ponovio svoje tvrdnje da je američka vojska najmoćnija na svetu, kao i da bi Iran upotrebio nuklearno oružje da ga je razvio i da je iranska vojska "desetkovana".

Rekao je da Vašington i Teheran trenutno vode pregovore i da bi "bilo sjajno kad bismo nešto mogli da uradimo".

Pozvao je Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz.

"Moraju da otvore Trampov moreuz, hoću reći, Ormuski moreuz. Lažni mediji će reći da sam slučajno to rekao, ali ne, kod mene nema slučajnosti", rekao je Tramp.

Američki predsednik je rekao da vrhovni lider Irana Modžtaba Hamnei "više nije vrhovni" i da je Iran "jedina zemlja u kojoj niko ne želi da bude lider".

Govoreći o NATO-u, rekao je da ga je razočarala odluka Alijanse što nije pomogla u ratu protiv Irana.

"Oduvek sam govorio da je NATO papirni tigar. Da se ​​ikada desi veliki rat, garantujem vam da ne bi bili tamo", rekao je Tramp, aludirajući na potencijalni Treći svetski rat.

Francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca nazvao je prijateljima, ali i izrazio nezadovoljstvo što su se ogradili od rata protiv Irana.

"Ni Ukrajina nije bila naš rat, ali smo im pomogli", rekao je on.

Kurir.rs/Agencije

