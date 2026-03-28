Američki nosač aviona USS Džordž Buš biće raspoređen u zonu odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM), koja vodi operacije protiv Irana, saznaje CBS News.

Udarna grupa oko tog nosača aviona završila je obuku ranije ovog meseca, što potvrđuje njenu spremnost za učešće u velikim borbenim operacijama.

CENTCOM upravlja američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku i u delovima Azije.

Prema rečima američkih zvaničnika, nosač aviona bi potencijalno mogao biti uključen u operacije protiv Irana, iako su pregovori između Vašingtona i Teherana još uvek u ranoj fazi.

Foto: Profimedia

Razarač USS Ros je već isplovio iz Norfolka, dok su razarači USS Donald Kuk i USS Mejson ove nedelje napustili Floridu kako bi se pridružili operaciji Epska bes.

Udarna grupa USS Džordž H. V. Buš poslednji put je raspoređena 2022. godine i vratila se u Norfok u avgustu 2023. godine.

Dve udarne grupe nosača aviona, predvođene USS Džerald R. Ford i USS Abraham Linkoln, već su bile raspoređene u regionu, ali je Ford nedavno pretrpeo požar i poslat je u luku Suda Bej na Kritu na popravku.

Američki brod „Džerald R. Ford“ bio je raspoređen od juna prošle godine, a pre dolaska na Bliski istok, učestvovao je u operacijama na Karibima.

Kurir.rs/CBS News

