Slušaj vest

Teheran je pristao na zahtev Ujedinjenih nacija za bezbedan prolaz humanitarnih brodova kroz Ormuski moreuz, objavili su danas iranski mediji.

„Iran je pristao na zahtev UN za bezbedan prolaz brodova koji prevoze humanitarnu pomoć kroz Ormuski moreuz“, objavio je list „Tajms of Teheran“ preko američke društvene mreže X, pozivajući se na iranskog ambasadora u Ženevi.

Tenzije u regionu su eskalirale od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, ubivši više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Teheran je uzvratio nizom napada dronova i raketa na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američki vojni objekti, što je prouzrokovalo žrtve i materijalnu štetu, dok su pogođena globalna tržišta i avijacija.

Iran je takođe zatvorio Ormuski moreuz za većinu brodova, ključnu rutu za transport nafte kojom se obično prevozi oko 20 miliona barela dnevno i približno 20 procenata globalne trgovine tečnim prirodnim gasom.