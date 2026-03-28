Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da američki pregovarački tim zbog bezbednosnih ograničenja može da održava sastanke samo u Sjedinjenim Američkim Državama, dok Rusi ne žele pregovore na teritoriji SAD i da zbog toga nema datuma narednog trilateralnog sastanka.

"Mi svakodnevno razgovaramo sa američkom stranom, naš pregovarački tim razgovara sa svojim kolegama. Ipak, postoji jedna poteškoća, osećamo se kao posrednici u ovom procesu, a ne kao strana u ratu.

Zašto? Zato što smo spremni da se sastanemo bilo gde, poželjno u trilateralnom formatu, ali američka strana može samo u Americi, a Rusija može svuda, ali ne u Americi. I za sada, zbog rata na Bliskom istoku i rata sa Iranom, Amerikanci, upravo timovi, iz bezbednosnih razloga ne putuju u inostranstvo", rekao je Zelenski u intervjuu za ukrajinsku televiziju, prenosi Ukrinform.

Predsednik Ukrajine je naglasio da Ukrajina radi na tome da trilateralni sastanci budu održani.

Mesto sastanaka, prema njegovim rečima, može biti u Evropi, Turskoj, Švajcarskoj ili na Bliskom istoku.

"Za sada nema datuma. Biće", dodao je Zelenski.

Šef ukrajinskog pregovaračkog tima i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je ranije da je tokom pregovora sa američkom stranom u Floridi, održanih 21-22. marta, zabeležen napredak u usklađivanju stavova i sužavanju kruga nerešenih pitanja.

Kurir.rs/Ukrinform

Volodimir Zelenski
