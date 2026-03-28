nije isključena još jedna vojna operacija sad

Slušaj vest

Predsednik SAD, Donald Tramp izjavio je da je "Kuba sledeća" tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, gde je isticao uspehe američkih vojnih operacija u VenecueliiIranu.

Iako nije precizirao šta tačno planira da učini s tom ostrvskom državom, Tramp je više puta naglašavao da smatra kako je vlast u Havani, suočena s teškom ekonomskom krizom, na ivici kolapsa.

Njegova administracija je poslednjih nedelja otvorila pregovore s delovima kubanskog rukovodstva, dok je sam Tramp sugerisao da nije isključena ni vojna opcija.

- Izgradio sam veliku vojsku. Rekao sam: "Nikada nećete morati da je upotrebite", ali ponekad morate. I Kuba je sledeća, uzgred. Ali pravite se da to nisam rekao. Pravite se da nisam - poručio je Tramp.

Kubanski predsednik, Migel Dijaz Kanelpotvrdio je da zemlja vodi razgovore sa SAD kako bi izbegla mogući vojni sukob. Kubanska ekonomija teško je pogođena poremećajima u uvozu nafte, od koje zavisi rad elektrana i saobraćaj.

Migel Dijaz-Kanel

Pre američke operacije u januaru, kojom je svrgnut venecuelanski lider Nikolas Maduro, Venecuela je pokrivala veliki deo kubanskih potreba za naftom, ali je nova vlast u Karakasu, pod pritiskom Vašingtona, obustavila te isporuke.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku

Tramp je ranije u martu izjavio da bi Kuba mogla da bude predmet "prijateljskog preuzimanja", da bi potom dodao: "Možda to neće biti prijateljsko preuzimanje."