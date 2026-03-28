TRAMP OTKRIO KOJA ZEMLJA JE SLEDEĆA META AMERIKE: "Pravite se da to nisam rekao, izgradio sam veliku vojsku, moraću da je upotrebim" (VIDEO)
Predsednik SAD, Donald Tramp izjavio je da je "Kuba sledeća" tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, gde je isticao uspehe američkih vojnih operacija u VenecueliiIranu.
Iako nije precizirao šta tačno planira da učini s tom ostrvskom državom, Tramp je više puta naglašavao da smatra kako je vlast u Havani, suočena s teškom ekonomskom krizom, na ivici kolapsa.
Njegova administracija je poslednjih nedelja otvorila pregovore s delovima kubanskog rukovodstva, dok je sam Tramp sugerisao da nije isključena ni vojna opcija.
- Izgradio sam veliku vojsku. Rekao sam: "Nikada nećete morati da je upotrebite", ali ponekad morate. I Kuba je sledeća, uzgred. Ali pravite se da to nisam rekao. Pravite se da nisam - poručio je Tramp.
Kubanski predsednik, Migel Dijaz Kanelpotvrdio je da zemlja vodi razgovore sa SAD kako bi izbegla mogući vojni sukob. Kubanska ekonomija teško je pogođena poremećajima u uvozu nafte, od koje zavisi rad elektrana i saobraćaj.
Pre američke operacije u januaru, kojom je svrgnut venecuelanski lider Nikolas Maduro, Venecuela je pokrivala veliki deo kubanskih potreba za naftom, ali je nova vlast u Karakasu, pod pritiskom Vašingtona, obustavila te isporuke.
Tramp je ranije u martu izjavio da bi Kuba mogla da bude predmet "prijateljskog preuzimanja", da bi potom dodao: "Možda to neće biti prijateljsko preuzimanje."