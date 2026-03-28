Obučena u svoju najlepšu haljinu i našminkana, primila je smrtonosnu injekciju u četvrtak uveče. Niko nije bio sa njom kada je umrla, i niko nije pokušao da je odvrati.

Njena porodica se skoro dve godine borila protiv odluke da prihvati asistirano samoubistvo. Nedavno je Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) odbacio tužbu koju je podneo njen otac. Noelija Kastiljo je još jednom potvrdila svoju želju pre nego što je zauvek zatvorila oči.

- Želim da idem sada u miru i da okončam svoju patnju - rekla je devojka, nakon čega joj je ubrizgao sredstvo od kog je preminula.

Umrla je u bolnici u Barseloni oko 20 časova, što su kasnije potvrdile i vlasti.

Pola sata ranije, njena porodica je bila sa njom. Noelija se oprostila od roditelja, bake i braće i sestara. Oproštaj je trajao duže nego što je planirano. Na kraju, dvadesetpetogodišnjakinja je zamolila sve da napuste sobu kako bi asistirano samoubistvo moglo da počne.

Dok je lek davan u tišini, ispred bolnice je izbio protest. Čak i nakon njene smrti, slučaj nastavlja da deli zemlju. Noelija Kastiljo nije bila samo veoma mlada, već i teško traumatizovana.

Prema njenom sopstvenom iskazu, odlučila je da umre nakon grupnog silovanja i skoka sa nebodera. Od tada je bila paralizovana od struka nadole i patila je od velikih bolova.

- Više ne mogu da se nosim sa svim što me muči u glavi, sa svim što sam doživela - rekla je u jednom intervjuu.

U parlamentu u Madridu, izvršenje njene želje dovelo je do burnih scena i žestoke verbalne razmene - neki su to čak nazvali "egzekucijom".

Eutanazija je legalizovana u Španiji 2021. godine na zahtev levičarske vlade.