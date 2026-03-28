Iranci tvrde da je tom prilikom poginuo "veliki broj" američkih vojnika, prenosi danas iranski Press TV.

Njihove tvrdnje su za sada nepotvrđene.

IRGC tvrdi da su brodovi pogođeni balističkim i krstarećim raketama "Qadr 380", a da su tri broda potonula, dok su ostali zahvaćeni požarima.

Korišćeni su, kako dodaje, i dronovi kamikaze za napade na obalne centre američke jedinice za dronove, kao i jedan hotel u Dubaiju.

IRGC navodi da su, u nastavku 84. talasa operacije "Pravo obećanje 4", njegove pomorske jedinice izvele hibridnu operaciju protiv snaga SAD i Izraela u luci Al-Šojuk, kao i na obalama i u luci Dubaija, precizno pogodivši američke trupe i njihovu taktičku opremu.