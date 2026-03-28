Napad na Iran podelio sve

Napad na Iran podelio sve

Američki ministar odbrane Pit Hegset dobio je podsmešljivi nadimak "Glupi Meknamara", prema izveštaju koji su preneli američki mediji.

Nadimak aludira na Roberta Meknamaru, bivšeg šefa Pentagona koji je snažno zagovarao eskalaciju Vijetnamskog rata, sukoba koji je kasnije postao simbol američkog strateškog neuspeha.

Prema rečima sadašnjih i bivših zvaničnika, Hegsetov entuzijazam za vojnu akciju protiv Irana podseća na Meknamarino ponašanje.

Rat sa Iranom je već počeo da se naziva "Hegsetovim ratom" u nekim krugovima američke administracije, slično kao što je Vijetnam nekada nazivan "Maknamarin rat".

Hegset, bivši voditelj Foks njuza i bliski Trampov saveznik, javno je izašao sa oštrim izjavama. Tramp je nedavno pohvalio Hegseta na mitingu u Tenesiju, rekavši da je on prvi predložio akciju protiv Irana.

Takve izjave su samo pojačale utisak da aktuelni ministar odbrane aktivno zagovara agresivniji pristup u sukobu koji je već izazvao podeljena mišljenja unutar američke vojne i političke elite.

Dok kritičari u Pentagonu vide opasnost od ponavljanja istorijskih grešaka i rizik od novog dugoročnog angažmana na Bliskom istoku, Hegset i njegove pristalice ističu da je ovo neophodna odlučna akcija protiv iranskog nuklearnog programa, raketnih kapaciteta i regionalnog uticaja.

U međuvremenu, sukob je doveo do značajnih udara na iranske vojne ciljeve, a američka strana tvrdi da su iranski pomorski i raketni kapaciteti oslabljeni.

Iako se nadimak tajno širi među zvaničnicima, on odražava duboke podele unutar američkog bezbednosnog establišmenta oko toga koliko daleko treba ići u suočavanju sa Teheranom, piše Independent.