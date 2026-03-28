Slušaj vest

U ruskim napadima na ukrajinske gradove Odesu i Krivi Rog poginulo je najmanje tri osobe, a više njih je povređeno, saopštile su lokalne vlasti, dok su napadi na civilna područja i infrastrukturu nastavljeni tokom noći i ujutru.

Udari su oštetili stambene zgrade, porodilište i industrijsku infrastrukturu, a službe za hitne slučajeve su raspoređene na više lokacija.

Pogođeno porodilište u Odesi

Prema rečima načelnika Odeske regionalne vojne uprave Serhija Lisaka, ruske snage su tokom noći pogodile civilnu infrastrukturu u gradu, uključujući porodilište u Primorskom okrugu.

Vidi galeriju Rusi pogodili porodilište u Odesi Foto: DSNS.GOV.UA

Udar je pogodio krov bolničke zgrade, iako su osoblje i pacijenti uspeli da se na vreme sklone.

Pogođena su i stambena područja, a prijavljena je šteta na višespratnicama, privatnim kućama i vozilima u nekoliko okruga.

Požari u stambenim područjima

Požari su izbili u stambenim područjima, uključujući i gornje spratove stambenih zgrada i u privatnom sektoru, mada su kasnije ugašeni.

Lisak je rekao da je najmanje jedna osoba preminula u bolnici od povreda zadobijenih u napadu.

Ukupno 11 ljudi je povređeno, uključujući dete, a dve osobe su u teškom stanju, dodao je.

Vlasti su takođe prijavile štetu na obrazovnim ustanovama i nestambenim zgradama, dok su operativni štabovi formirani kako bi pomogli stanovnicima.

Napad u Krivom Rogu usmeren na industrijski objekat

U centralnom ukrajinskom gradu Krivom Rogu, ruske snage su izvele masovni napad dronom usmeren na industrijski objekat, saopštili su zvaničnici.

U napadu su poginula dva muškarca, a drugi su povređeni, prema rečima regionalnih vlasti.

Oleksandar Vilkul, šef Saveta za odbranu Krivog Roga, rekao je da je napad izazvao eksplozije u severnom delu grada, a da su službe za hitne slučajeve reagovale na lice mesta.

Posebni izveštaji regionalnih zvaničnika navode da su nakon napada izbili požari u industrijskom objektu.

Jedinice protivvazdušne odbrane oborile su više dronova iznad regiona tokom noći, iako je nekoliko napada ipak pogodilo njihove ciljeve.

Širi regionalni napadi se nastavljaju

Prema rečima šefa regionalne administracije Dnjepropetrovska Aleksandra Ganže, ruske snage su izvele desetine dodatnih napada u više okruga koristeći dronove i artiljeriju, oštećujući stambene zgrade i infrastrukturu.

Uprkos obimu napada, zvaničnici su rekli da je situacija ostala pod kontrolom, a službe za hitne slučajeve, transport i medicinske ustanove nastavljaju da rade.

Kontinuirani napadi na civilna područja

Ukrajinski zvaničnici kažu da Rusija nastavlja da cilja civilnu infrastrukturu, uključujući stambene objekte, obrazovne ustanove i industrijske lokacije, kao deo svoje šire kampanje.

Ekipe za hitne slučajeve ostaju raspoređene u pogođenim područjima, dok vlasti nastavljaju da procenjuju štetu i pružaju pomoć stanovnicima.