Austrija je najavila planove za zabranu pristupa društvenim mrežama za decu mlađu od 14 godina, čime postaje poslednja zemlja koja razmatra uvođenje ograničenja za najmlađe korisnike.

Ovaj potez usledio je nakon dugotrajnih pregovora unutar trostranačke koalicione vlade koju predvode konzervativci, ali još uvek nije jasno kada i kako će zabrana biti sprovedena.

Vicekancelar Andreas Babler iz Socijaldemokrata naglasio je: „Vlada ne može da stoji po strani i gleda kako društvene mreže čine decu zavisnom, a takođe često i bolesnom. Moraju postojati jasna pravila i u digitalnom svetu.“

On je dodao da će deca mlađa od 14 godina u budućnosti biti zaštićena od algoritama koji izazivaju zavisnost: „Drugi dobavljači informacija imaju jasna pravila za zaštitu mladih od štetnog sadržaja. Ona sada treba da se primene u digitalnom prostoru.“

Zabrane u svetu i Evropi

Austrija se pridružuje sve većem broju zemalja koje razmatraju ograničenje pristupa društvenim mrežama za decu zbog potencijalno štetnog sadržaja.

Australija je u decembru uvela zabranu za mlađe od 16 godina, postavši prva nacija koja je to učinila.

Donji dom Francuske odobrio je zabranu za mlađe od 15 godina u januaru, a francuski predsednik Emanuel Makron zahvalio se Austriji što se „pridružila pokretu“.

Velika Britanija pokrenula je konsultacije o zabrani za mlađe od 16 godina, dok Danska, Grčka, Španija i Irska takođe razmatraju slične poteze: Španija i Irska za mlađe od 16 godina, a Danska i Grčka za mlađe od 15 godina.

Mnoge zemlje ističu da je cilj zaštita dece od štetnog sadržaja i algoritama koji izazivaju zavisnost, ali i da se mora omogućiti odgovorno korišćenje interneta uz roditeljski nadzor.

Nacrt zakona biće predstavljen do kraja juna

Austrijski ministar prosvete Kristof Viderker naglasio je „štetnu“ prirodu društvenih medija, dodajući: „Ljudi moraju da nauče kako da ih koriste odgovorno.“

Državni sekretar za digitalizaciju, Aleksandar Prel, iz konzervativne ÖVP stranke, izjavio je da će nacrt zakona kojim se kodifikuje zabrana biti predstavljen do kraja juna.

Očekuje se da zakon sadrži tehničke detalje o mehanizmima za proveru starosti prilikom pristupa platformama.

Babler je napomenuo da bi Austrija mogla da koristi sistem EU ako bude spremna, a u suprotnom će se sprovoditi nacionalni plan.

Političke reakcije i popularnost zabrane

Generalni sekretar opozicione Slobodarske partije, Kristijan Hafeneker, kritikovao je planove kao „direktan napad na slobodu izražavanja mladih i slobodu informisanja“.

Austrijski politički analitičar Tomas Hofer, međutim, ističe da je zabrana popularna među roditeljima i građanima: „Vlada pokušava da pokaže da barem nešto ima pod kontrolom u turbulentnim vremenima. Takva zabrana je veoma popularna.“

Hofer dodaje da je digitalna regulativa „jedna od lakih tačaka koje mogu proći preko stranačkih linija“, dok vlada u drugim oblastima mora da se bori s ekonomijom i budžetom.

Zabrana društvenih mreža deo je šireg paketa reformi srednjih škola, uključujući više časova o demokratiji i veštačkoj inteligenciji, uz smanjenje časova latinskog.