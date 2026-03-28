Agent američke Tajne službe, zadužen za zaštitu bivše prve dame Džil Bajden, slučajno je pucao sebi u nogu u petak ujutro na međunarodnom aerodromu u Filadelfiji, potvrdio je zvaničnik agencije.

Portparol Tajne službe, Entoni Džuliljemi, izjavio je:

- U petak ujutro, nešto nakon 8:30, agent na dužnosti zadobio je povredu koja nije opasna po život, nakon nehotičnog opaljenja dok je rukovao službenim oružjem tokom zaštitne dužnosti u aerodromu u Filadelfiji.

Džo Bajden i Džil Bajden u srećnom su braku od 1977. godine

Agent je odmah dobio lekarsku pomoć na licu mesta, a potom prevezen u bolnicu gde je pod lekarskim nadzorom i u stabilnom stanju.

Incident će istražiti Kancelarija za profesionalnu odgovornost unutar Tajne službe, a slučaj može pokrenuti dodatna pitanja o opterećenju osoblja. Bivša prva dama bila je prisutna u aerodromu, ali ne u blizini mesta incidenta.