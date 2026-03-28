Tramp tvrdi da saudijski princ sada mora da se prema njemu ponaša drugačije nego što se ponašao prema prethodnim američkim predsednicima.

Govoreći na javnom skupu, Donald Tramp je tvrdio da prestolonaslednik nije očekivao da će biti politički zavisan od njega. Hvalio se da je saudijsko rukovodstvo nekada smatralo američko rukovodstvo slabim, ali sada "mora da bude fin prema njemu".

- Nije mislio da će ljubiti u zadnjicu, zaista nije... a sada mora da bude fin prema meni... bolje da bude fin prema meni, mora da bude - rekao je Tramp o saudijskom princu.

Saudijska Arabija je jedan od najvažnijih bezbednosnih i energetskih partnera Vašingtona u regionu.

Mnogi na društvenim mrežama su komentarisali da je javno ismevanje najvišeg rukovodstva Zaliva retkost u američkoj politici i da bi moglo da zakomplikuje već delikatnu diplomatsku dinamiku između dve zemlje.

Saudijska Arabija i Iran se dugo takmiče za uticaj na Bliskom istoku. Prema ranijem izveštaju lista "Gardijan", saudijska obaveštajna služba verovala je da Rijad ima retku stratešku priliku da preoblikuje regionalnu moć ako SAD sruše iranski režim.

Mohamed bin Salman i Donald Tramp u Beloj kući Foto: Printskrin

Pored toga, ranije procureli memorandum američkog Stejt departmenta otkrio je da je saudijsko rukovodstvo snažno ohrabrivalo Donalda Trampa da deluje agresivno protiv Teherana tokom ranih faza Zalivskog rata.

Nije bilo potvrđenih znakova direktnog učešća saudijske vojske od početka borbi prošlog meseca. Neki analitičari koji prate situaciju kažu da Rijad pažljivo prati diplomatske napore i da bi se mogao aktivnije uključiti ako trenutni napori Pakistana u posredovanju ne uspeju.

Trampova administracija takođe vrši pritisak na Saudijce da zvanično priznaju Državu Izrael, što bi imalo epohalni efekat na region.