Slušaj vest

Bivši premijer Nepala, Šarma Oli, uhapšen je u subotu dok policija istražuje da li je bio nemaran u sprečavanju desetina smrtnih slučajeva tokom gušenja anti-korupcijskih protesta koje je predvodila "generacija Z" prošle godine u septembru, saopštili su zvaničnici.

Oli je uhapšen nakon što je Balendra Šah položio zakletvu kaonovi premijer u petak, a panel koji je istraživao nasilje tokom protesta preporučio je da se Oli procesuira zbog nemara. Njegov bivši ministar unutrašnjih poslova, Rameš Lekhak, takođe je uhapšen.

Protesti i sukobi sa policijom

Sedamdeset šest ljudi je poginulo u policijskom obračunu sa demonstrantima prošlog septembra. Demonstranti su zahtevali kraj korupciji, više radnih mesta i čistiju politiku, što je dovelo do Olijeve ostavke.

Nakon hapšenja u subotu, pristalice su organizovale protestne marševe i sukobile se sa policijom dok su pokušavali da spale gume u blizini premijerove kancelarije.

Policija je bacila suzavac i koristila pendreke da rastera demonstrante, pri čemu je jedna osoba povređena, prema izjavama svedoka.

Komunistička partija Nepala, nazvala je hapšenje nezakonitim i označila ga kao čin "osvete". Partija je zahtevala hitno oslobađanje i najavila nove proteste u nedelju.

Ministar unutrašnjih poslova Sudan Gurung odbacio je kritike, rekavši na Fejsbuku: "Ovo je početak pravde. Zemlja će sada krenuti novim putem."

1/8 Vidi galeriju Uhapšen Šarma Oli, bivši premijer Nepala Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Izborni poraz i politička pozadina

Oli je bio premijer četiri puta između 2015. i 2025. godine, ali nikada nije odslužio pun petogodišnji mandat. U 2020. objavio je novu političku mapu koja je uključivala mali deo sporne teritorije pod kontrolom Indije, što mu je donelo porast popularnosti u Nepalu.

Njegova popularnost nije potrajala, a na izborima ovog meseca poražen je od Šaha u svojoj izbornoj jedinici, što je njegov drugi poraz od restauracije višestranačke demokratije 1990. godine.

Bes mladih zbog toliko smrti tokom protesta u septembru pomogao je partiji Rastrija Svatantra da pobedi na izborima ubedljivom većinom dobijenih glasova.

Panel koji je istraživao nasilje u septembru smatrao je Olija i Lekhaka odgovornim jer nisu preduzeli nikakve mere da zaustave višesatno gađanje demonstranata od strane policije.

Dalji pravni postupak

Portparol policije Om Adhikari izjavio je da će Oli i Lekhak biti izvedeni pred sud u nedelju.

Oli, 74-godišnjak sa dve transplantacije bubrega, prebačen je u bolnicu iz policijske stanice gde je prvobitno zadržan, prema svedocima.

Njegov advokat, Tikaram Bhatarai, rekao je za Rojters da je hapšenje neopravdano i da će biti osporeno pred Vrhovnim sudom.