Tokom sastanka ministara spoljnih poslova G7, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas i američki državni sekretar Marko Rubioimali su "oštru razmenu mišljenja" o pritisku na Rusiju, izjavili su izvori koji su bili prisutni na sastanku u petak u Parizu.

Kalas je kritikovala SAD što ne pojačavaju pritisak na Moskvu, podsećajući Rubija na njegovu izjavu sa istog foruma godinu dana ranije da bi SAD mogle da preduzmu strože korake ako Rusija ometa mirovne napore, preneo je "Aksios".

- Prošlo je godinu dana, a Rusija se nije pomerila. Kada će vam ponestati strpljenja? - upitala je Kalas, ističe izvor.

Prema navodima svedoka, američki državni sekretar bio je vidno iznerviran ovom opaskom.

Podigao je glas i oštro joj uzvratio.

- Radimo najbolje što možemo da okončamo rat. Ako mislite da to možete uraditi bolje, izvolite. Mi ćemo se skloniti u stranu - odbrusio je Rubio.

Dodao je kako SAD pokušavaju razgovarati s obe strane, ali da aktivno pomažu isključivo jednoj strani – Ukrajini, obezbeđujući joj oružje, obaveštajne podatke i drugu vrstu podrške.

Ministri smirivali situaciju

Nakon ove žestoke rasprave, nekoliko evropskih ministara u prostoriji je moralo da interveniše, naglašavajući da i dalje žele da SAD nastave da vode diplomatiju na relaciji Rusija-Ukrajina.

Na kraju sastanka, Rubio i Kalas su obavili kratak razgovor nasamo kako bi smirili tenzije.

Zvaničnik američkog Stejt departmenta diplomatski je opisao incident za Aksios kao „iskrenu razmenu mišljenja“, dodajući da je „to ono čemu služi diplomatija“.

Portparolk Kaje Kalas odbio je da komentariše događaj.

Rubio: "Niko ne viče, niko ne podiže glas"

S druge strane, sam Rubio, govoreći novinarima nakon sastanka G7, potpuno je negirao bilo kakve tenzije ili kritike na svoj račun.

- Ovi sastanci se često svode na zahvalnost Americi na ulozi koju smo odigrali i cenjenje naše pregovaračke uloge... Niko ne viče, niko ne podiže glas, niko ne govori ništa negativno - rekao je američki državni sekretar.

Dublji problemi

Međutim, šira slika otkriva dublje probleme.

Evropski lideri su, prema izvorima, mesecima izrazito zabrinuti zbog usporenog mirovnog procesa između Ukrajine i Rusije, posebno nakon što rat u Iranu odvlači pažnju SAD i utiče na trgovinske odluke, uključujući izuzeća za prodaju ruske nafte.

Ukrajinski zvaničnici navode da u poslednje vreme nije postignut značajan napredak u mirovnim pregovorima.

Podsećanja radi, prošlog vikenda visoka ukrajinska delegacija je boravila u Majamiju gde se sastala sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, kako bi razgovarali o mirovnom procesu.