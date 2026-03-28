Slušaj vest

Bivši agent za modeling obavestio je Džefrija Epstajna o devojci koja je „očajnički želela novac”, moleći osuđenog seksualnog prestupnika da je „isproba u krevetu”.

Prema nedavno otkrivenoj prepisci putem elektronske pošte, američki agent Remzi Elkoli upoznavao je čak i devojke mlađe od 18 godina sa pokojnim milijarderom.

Foto: Facebook Printscreen

U jednom od imejlova iz 2011. godine, Elkoli je pisao o devojci u dvadesetim godinama kojoj je bio preko potreban novac, navodeći: „Dragi Džefri, MOLIM TE, samo je isprobaj u krevetu.”

Dva dana kasnije, agent je izrazio nadu da Epstajn „izvlači malo koristi” iz činjenice da je devojka „sama” u Njujorku.

Na to je Epstajn odgovorio samo jednom rečju: „Nula”.

Nekoliko dana potom, Elkoli je bio uporan: „Džefri, MOLIM TE, samo je isprobaj u krevetu... Zaista mi je to potrebno da bih se osećao potpuno zbog svega ovoga jer je ona prava gnjavaža. Takođe mislim da bi bilo dobro da je upoznam sa tim kako je biti zaista [psovka].”

1/5 Vidi galeriju Epstajnov ranč Zoro u Novom Meksiku u SAD Foto: US Department of Justice, screenshot YT/RedactedNews, Savannah Peters/AP

Razmenili na stotine mejlova

Ova uznemirujuća prepiska nastala je samo nekoliko meseci nakon što je Epstajn pušten iz zatvora, gde je služio kaznu pod optužbom da je maloletnicu nagovarao na prostituciju.

Elkoli je poslao stotine imejlova Epstajnu tokom bezmalo jedne decenije – od 2009. godine pa sve do neposredno pred smrt milijardera 2019. godine.

1/5 Vidi galeriju Džefri Epstajn i ukrajinska manekenka Nastja Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi, Slidstvo.Info, Screenshot: Slidstvo.Info, Printskrin

Ovi šokantni razgovori isplivali su u javnost kao deo najnovijih Epstajnovih dosijea koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, prenosi BBC.

Poruke jasno ukazuju na to da je modni agent neprestano pokušavao da poveže manekenke sa Epstajnom, i to uz puno razumevanje njegovih sklonosti ka veoma mladim devojkama.

Tako se u jednom imejlu iz 2009. godine Elkoli osvrnuo na „veoma zgodnu plavušu”, dodavši: „Znam da su 23 godine za tebe prilično stare.” Epstajn je u tom trenutku imao 56 godina.

1/20 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Sličan ton zadržan je i u poruci iz 2010. godine, gde Elkoli opisuje devojku navodeći da ima „19 godina, ali je tvrdokorna hrišćanka, tako da ne mislim da će to funkcionisati, što je šteta, ona je plavuša, Barbika visoka 188 cm”.

Prepiska se nastavila sve do 2019. godine, neposredno pre Epštajnovog drugog, ujedno i poslednjeg hapšenja.

U tim poslednjim porukama razgovarali su o dovođenju jedne Ruskinje u Sjedinjene Američke Države.

„Ona će biti u Londonu ako želite da je uvezete”, glasila je Elkolijeva poruka.

Epstajn je na to odgovorio da je dobijanje američke vize postalo previše komplikovano i predložio je Dubai.