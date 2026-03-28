Slušaj vest

Britanka Ketrin Vilend (33) tvrdila je da pati od toliko teške anksioznosti da je "vezana za kuću", ali Ministarstvo za rad i penzije (DWP) pronašlo je dokaze da je surfovalau Kankunui tri puta posetila Torpi park.

Vilend, iz grada Goring na moru u Zapadnom Saseksu, primala je desetine hiljada funti u okviru Personal Independence Payments (PIP) tokom više od dve godine, trošeći novac na manikir, solarijum i posete privatnom stomatologu na Harli stritu.

Ketrin Vilend na zip lajnu Foto: DWP

Presuda i suočavanje sa istragom

U četvrtak joj je izrečena kazna od 28 nedelja zatvora, uslovno na 18 meseci, saopštilo je DWP. Kada su je istražitelji suočili sa bankovnim izvodima, ona je rekla: "Nisam shvatila da ne smem da izlazim iz kuće."

Ketrin Vilend tokom provoda u Meksiku Foto: DWP

Luksuzni život dok je primala pomoć

Dok je tvrdila da joj je zdravlje toliko loše da ne može da kuva ili se okupa, Vilendova je imala 76 termina za lepotu, posetila 60 pabova, klubova i restorana i trošila novac u stranoj valuti.

Posle luksuznog putovanja u Meksiko, poslala je i recenziju tvrdeći da joj se stanje pogoršalo.

Ketrin Vilend se provodi u Meksiku Foto: DWP

Povraćaj novca i priznanje krivice

Priznala je krivicu za neobaveštavanje o promenama okolnosti i sada mora da vrati 23.662 funte koje je "ukrala" od poreskih obveznika između 2021. i 2024. godine.

- Ovo je uvreda za svakog poštenog poreskog obveznika i za ljude koji se zaista oslanjaju na PIP. Vilend je više puta lagala, izvlačila svaku moguću funtu iz sistema, a onda je imala obraza da tvrdi da joj se stanje pogoršava dok je surfovala i vozila zip-lajn u Meksiku - rekao je Endru Vestern, ministar u DWP, dodajući da je Vilendova "zloupotrebila sistem".

(Kurir.rs/BBC)

