Kod obale Grčke, nakon što su šest dana proveli na moru u gumenom čamcu, umrla su 22 migranta, saopštila je grčka obalska straža. Fronteks je spasao 26 osoba kod ostrva Krit.

"Tokom puta, putnici u gumenom čamcu su izgubili orijentaciju i ostali na moru šest dana bez vode i hrane", navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Spaseni migranti rekli su vlastima da su 22 osobe preminule dok su bili na moru, a tela su bačena u more po naređenju jednog od krijumčara, dodaje se u saopštenju.

Ljudi sa Bliskog istoka, Afrike i Azije često preko Grčke pokušavaju da se dokopaju Evrope.

Budući da dolaze Sredozemnim morem, incidenti su česti i smrtonosni.

(Kurir.rs/Beta)

