VELIKA ŠTETA NA KUĆAMA, PRODAVNICAMA I AUTOMOBILIMA

Svađa između dvojice muškaraca u hrišćanskom gradu u centralnoj Siriji dovela je do napada koji su prouzrokovali veliku štetu na kućama, prodavnicama i automobilima, što podseća na versko nasilje koje je usledilo nakon pada dugogodišnjeg lidera Bašara el Asada pre dve godine.

Desetine muškaraca na motociklima iz obližnjeg sunitskog grada Kalat al-Madik su napale imovinu hrišćana, prenosi Tajms of Izrael.

Napadi u pretežno pravolsavnom hrišćanskom gradu Al-Sukajlabija u provinciji Hama su najnoviji u napadima usmerenim na pripadnike hrišćanske manjine u Siriji, od kojih su mnogi napustili zemlju od početka sukoba pre 15 godina, ostavljajući pola miliona mrtvih i duboko podeljeno stanovništvo.