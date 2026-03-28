ŽESTOKI SUKOBI HRIŠĆANA I MUSLIMANA U SIRIJI! Desetine muškaraca iz sunitskog grada Kalat al-Madik DEMOLIRALE imovinu hrišćanskih vernika (VIDEO)
Svađa između dvojice muškaraca u hrišćanskom gradu u centralnoj Siriji dovela je do napada koji su prouzrokovali veliku štetu na kućama, prodavnicama i automobilima, što podseća na versko nasilje koje je usledilo nakon pada dugogodišnjeg lidera Bašara el Asada pre dve godine.
Desetine muškaraca na motociklima iz obližnjeg sunitskog grada Kalat al-Madik su napale imovinu hrišćana, prenosi Tajms of Izrael.
Napadi u pretežno pravolsavnom hrišćanskom gradu Al-Sukajlabija u provinciji Hama su najnoviji u napadima usmerenim na pripadnike hrišćanske manjine u Siriji, od kojih su mnogi napustili zemlju od početka sukoba pre 15 godina, ostavljajući pola miliona mrtvih i duboko podeljeno stanovništvo.
Nema neposrednih informacija o žrtvama u napadima koji su trajali do ranih jutarnjih sati danas.
