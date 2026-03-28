Katar i Ukrajina potpisali su sporazum o saradnji u oblasti odbrane koji će omogućiti razmenu stručnosti u suzbijanju pretnji od raketa i dronova.

Sporazum je postignut tokom sastanka katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Tanija i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Dohi.

To je najnoviji u nizu sporazuma i sastanaka koje je Zelenski održao tokom svoje kratke turneje po zemljama Persijskog zaliva ove nedelje.

Ranije su sporazumi postignuti i sa Saudijskom Arabijom i UAE.

Volodimir Zelenski u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Saradnja u odbrani od dronova

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, dve strane su razgovarale o bezbednosnim dešavanjima u regionu i oblastima moguće saradnje.

Sporazum su potom potpisali načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, general-potpukovnik Andrij Hnatov, i načelnik štaba Oružanih snaga Katara, general-potpukovnik Džasim bin Mohamed Al-Manaj.

Volodimir Zelenski i katarski šejk Tamim bin Hamad Al Tani

Sporazum uključuje saradnju u oblasti tehnologije, kao i investicije u odbranu.

Ukrajina nastoji da ponudi pomoć zemljama Zaliva koje su bile napadnute u poslednjih mesec dana u kontekstu rata sa Iranom, oslanjajući se na sopstveno iskustvo i razvoj u oblasti dronova.