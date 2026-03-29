Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je tokom prethodne noći prijavilo 273 ruska jurišna drona, od kojih su 252 oborena, saopštila je vojska na društvenim mrežama.

Rusija je lansirala 273 jurišna drona - Šahid, Gerbera, Italmas i druge tipove sa svoje teritorije i anektiranog poluostrva Krim na ukrajinsko područje Odese, navela je ukrajinska vojska na Telegramu.

Dodala je da su 252 neprijateljska drona oborena ili neutralisana protivvazdušnom odbranom.

- Napadi 21 jurišnog drona zabeleženi su na 18 lokacija, kao i ostaci oborenih dronova na devet lokacija - navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta)

