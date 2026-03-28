Iranski predsednik Masud Pezeškijan danas je zapretio snažnom odmazdom susednim zemljama ako iranska infrastruktura ili ekonomski centri budu napadnuti.

U poruci „zemljama regiona“ objavljenoj na X, Pezeškjan je napisao: „Ako želite razvoj i bezbednost, ne dozvolite našim neprijateljima da ratuju iz vaših zemalja.“

Predsednik Irana, Masud Pezeškijan

Od početka rata, Iran je odgovorio napadima na zemlje Zaliva

Prema iranskim izvorima, izraelske i američke snage su prethodno proširile svoje vazdušne napade na čeličane i objekte odbrambene i energetske infrastrukture u nekoliko iranskih provincija.

Od početka rata 28. februara, Iran je napao ciljeve u nekoliko zemalja Zaliva gde se nalaze američke vojne baze.

U međuvremenu, izraelska vojska je saopštila da je završila još jedan talas napada na ciljeve u Teheranu povezane sa iranskim rukovodstvom.