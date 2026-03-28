IRANSKI PREDSEDNIK ZAPRETIO SNAŽNOM ODMAZDOM ZEMLJAMA ZALIVA! "Ne dozvolite našim neprijateljima da ratuju iz vaših zemalja"
Iranski predsednik Masud Pezeškijan danas je zapretio snažnom odmazdom susednim zemljama ako iranska infrastruktura ili ekonomski centri budu napadnuti.
U poruci „zemljama regiona“ objavljenoj na X, Pezeškjan je napisao: „Ako želite razvoj i bezbednost, ne dozvolite našim neprijateljima da ratuju iz vaših zemalja.“
Od početka rata, Iran je odgovorio napadima na zemlje Zaliva
Prema iranskim izvorima, izraelske i američke snage su prethodno proširile svoje vazdušne napade na čeličane i objekte odbrambene i energetske infrastrukture u nekoliko iranskih provincija.
Od početka rata 28. februara, Iran je napao ciljeve u nekoliko zemalja Zaliva gde se nalaze američke vojne baze.
U međuvremenu, izraelska vojska je saopštila da je završila još jedan talas napada na ciljeve u Teheranu povezane sa iranskim rukovodstvom.
Izveštaji o novim iranskim raketnim napadima pojavili su se i u Izraelu, a sirene su se oglasile u nekoliko oblasti na jugu zemlje.
