Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensizjavio je da će SAD uskoro izaći iz rata u Iranu.

Vens je, u intervjuu za konzervativnog podkastera Benija Džonsona rekao da, iako su SAD postigle većinu svojih vojnih ciljeva, američki predsednik Donald Tramp planira da nastavi rat "još malo", kako bi bilo sigurno da je iranska vlada ozbiljno uzdrmana.

"Predsednik će nastaviti s tim još malo kako bi osigurao da kada odemo, ne moramo ponovo da radimo ovo veoma, veoma dugo vremena. Moramo da ih neutrališemo veoma, veoma dugo i to je svrha", kazao je Vens.

Vens je kazao da su cene gasa porasle kao rezultat sukoba u Iranu, ali je naveo da će uskoro pasti.

Današnji napadi na Teheran u Iranu

"Ovo je veoma, veoma privremena reakcija na ono što će na kraju biti kratkoročni sukob. Mislim da je predsednik bio veoma jasan po ovom pitanju, nismo zainteresovani da budemo u Iranu za godinu dana, za dve godine. Mi se brinemo o poslu, uskoro ćemo izaći odatle, a cene gasa će ponovo pasti", kazao je Vens.

Džej Di Vens je najverovatniji glavni pregovarač u potencijalnim mirovnim pregovorima sa Iranom, saopštili su ranije zvaničnici Bele kuće, zbog njegovog iskustva u administraciji, i njegovog dokumentovanog protivljenja otvorenim konfliktima u inostranstvu.

Prema rečima zvaničnika Bele kuće, Vens je spreman da "zauzme svoje mesto na sceni", ali samo ako i kada počnu direktni pregovori sa Iranom.