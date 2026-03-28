Slušaj vest

Napad eksplozivnom napravom sprečen je danas u Parizu ispred američke bankarske institucije Banka Amerike (Bank of America), zahvaljujući intervenciji policajaca koji su uhapsili muškarca u trenutku kada se spremao da aktivira uređaj, saznala je agencija Frans pres od izvora bliskih istrazi.

Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma (PNAT) preuzelo je slučaj.

Detalji istrage

Događaj se odigrao u 8. arondismanu Pariza, ispred prostorija Bank of America. PNAT je potvrdio da je otvorena istraga, konkretno za "pokušaj uništenja imovine požarom ili opasnim sredstvima u vezi sa terorističkim poduhvatom".

Prema navodima jednog od izvora, naprava se sastojala od:

- Kanistera od 5 litara tečnosti (verovatno ugljovodonika/goriva);

- Sistema za paljenje.

Istraga je poverena antiterorističkoj sekciji kriminalističke brigade pariske policije i Generalnoj direkciji za unutrašnju bezbednost (DGSI).

Reakcije zvaničnika

"Upoznati smo sa situacijom i u kontaktu smo sa francuskim vlastima", izjavio je za France-Presse portparol banke, čije je sedište u Šarlotu, u Severnoj Karolini.

Ministar unutrašnjih poslova, Loran Ninjez, oglasio se na mreži X:

"Bravo za brzu intervenciju ekipe policijske prefekture koja je omogućila da se sinoć u Parizu spreči nasilna akcija terorističkog karaktera. Budnost ostaje na visokom nivou više nego ikada".