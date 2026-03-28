Slušaj vest

Više mornara sa američkog nosača aviona USS Džerald R. Fordiskrcalo se danas u Splitu i uputilo ka gradu, dok je njihov matični brod usidren uz obalu.

Najveći ratni brod ikada izgrađen, stigao je u Split radi planirane posete i održavanja.

Ambasada SAD u Hrvatskoj saopštila je da je poseta deo saradnje SAD i Hrvatske i da je brod ranije posetio Split. Brod se već nekoliko nedelja bori sa nekoliko problema. 12. marta je izbio požar u glavnom kupatilu, što je primoralo brod na popravke. Brod je potom poslat u zaliv Suda na Kritu radi popravke oštećenja i održavanja.

Brojni problemi na brodu

Požar nije bio povezan sa borbom, ali je izazvao ozbiljne probleme na brodu. Prema izveštajima američkih medija, više od 600 članova posade ostalo je bez svojih ležajeva nakon što je požar oštetio deo smeštaja, primoravajući neke da spavaju na podu i na improvizovanim mestima.

Pored toga, Ford je poslednjih nedelja ponovo pod lupom zbog problema sa sanitacijom. Nekoliko medija je izvestilo da je sistem toaleta na brodu nastavio da ne radi ispravno i da se začepljuje, na šta je ranije upozoreno, što dodatno povećava pritisak na posadu tokom duge misije.

Dolazak na Jadran

Sve se ovo dešava nakon veoma dugog putovanja. Ford je na moru već nekoliko meseci, a tokom aktuelne krize na Bliskom istoku učestvovao je u operacijama vezanim za rat protiv Irana. U međuvremenu, nakratko je napustio područje operacija radi popravke, pre nego što je stigao u Jadran.

Dolazak tako velikog američkog nosača aviona u Split ponovo je privukao veliku pažnju, ali ova poseta dolazi u vreme kada je američki brod „Džerald R. Ford“ već imao niz tehničkih i logističkih problema koji su obeležili njegove poslednje nedelje.