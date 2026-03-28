Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas na onlajn konferenciji za novinare tokom posete Kataru da je "trenutno, uslov za pružanje američkih bezbednosnih garancija Ukrajini povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa".

"Zahtev Rusije zvuči prilično ultimativno – završiće rat tek nakon što se ukrajinske oružane snage povuku sa teritorija Donjecke i Luganske oblasti.

Možete imati različite stavove prema ovome, ali svi signali koji su bili prisutni tokom pregovaračkog procesa ukazuju na to da ćemo da dobijemo bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država ne pre prekida vatre, ne pre kraja rata, već nakon što se naše trupe povuku iz Donbasa.

To je uslov za kraj rata", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Zelenski je podsetio da je i javno i sa partnerima govorio o želji ukrajinske strane da potpiše bezbednosne garancije pre kraja rata i prema njegovim rečima, one su skoro spremne.

Predsednik Ukrajine je potvrdio i da su vođeni razgovori o potpisivanju Paketa prosperiteta.

"Ali američka strana je rekla da će to biti sprovedeno tek na kraju rata. Rečeno nam je da nije pitanje kada Paket prosperiteta stupa na snagu, već kada će nam biti date bezbednosne garancije, a njih ćemo dobiti tek nakon što napustimo Donbas", rekao je Zelenski.

Američki državni sekretar Marko Rubio negirao je reči ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u vezi sa bezbednosnim garancijama u zamenu za povlačenje oružanih snaga Ukrajine sa teritorije Donjecke i Luganske oblasti.

Kurir.rs/Ukrinform

