Londonska policija je saopštila da je danas uhapsila 25 osoba tokom protestne šetnje "Marš za zaustavljanje krajnje desnice" u centru britanske prestonice.

Policija je na platformi X saopštila da su današnje šetnje protiv krajnje desnice završene, a prethodno je zabranila nastavak okupljanja posle 17.00 časova, prenosi Gardijan.

Kako je navela, pored 18 osoba koje su uhapšene zbog podrške grupi Palestajn ekšen i dve osobe koje su se popele na stubove Nacionalne galerije, još petoro je uhapšeno.

Koorganizator skupa, Kevin Kortni, izjavio je da je procena organizatora da je na skupu bilo oko pola miliona ljudi.

"Najveći protest ikada protiv krajnje desnice. To nam daje snagu da nastavimo. Hvala vam svima", istakao je on.

Londonska policija je, međutim, procenila da je na protestu bilo prisutno oko 50.000 ljudi.

Policija je priznala da je teško utvrditi tačan broj demonstranata jer su učesnici bili raštrkani u centru Londona.

Okupljeni su nosili transparente kojima su osudili desničarsku Reformsku stranku Najdžela Faraža zbog njenog antiimigracionog stava, a na protestu je istaknuto i nekoliko iranskih zastava, zajedno sa propalestinskim zastavama i transparentima.