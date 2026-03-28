Preko hiljadu izraelskih demonstranata okupilo se u subotu u Tel Avivu i drugim gradovima kako bi izrazili protivljenje ratu na Bliskom istoku, a nesankcionisane demonstracije dovele su do sukoba sa snagama bezbednosti koje su pokušale da ih rasteraju, piše Frans 24.

Protesti protiv rata su sve brojniji

Protesti protiv rata, koji su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli protiv Irana 28. februara, održavaju se svake nedelje u Tel Avivu i drugim većim gradovima.

Foto: Maya Levin/AP

U početku su okupili samo nekoliko desetina učesnika, ali njihov broj sada izgleda raste, iako je još uvek daleko od desetina hiljada ljudi koji su prošle godine ispunili ulice Tel Aviva protestujući protiv rata u Gazi.

Subotnjim skupovima pridružio se i niz bivših poslanika i istaknutih levičarskih organizacija, uključujući „Standing Together“, „Peace Now“ i „Women Wage Peace“.

Sukobi i hapšenja

AFP snimci prikazuju kako policija uklanja demonstrante u Tel Avivu. Slične scene su zabeležili aktivisti u severnom gradu Haifi.

Novinari AFP-a u Tel Avivu izvestili su da su snage bezbednosti nasilno potisnule neke demonstrante, oborile neke na zemlju i držale najmanje jednog u gušećem zahvatu. Najmanje četiri osobe su privedene, prema izveštaju reportera AFP-a.

Policija: Bila je to ilegalna demonstracija

Prema bezbednosnim smernicama koje su bile na snazi tokom rata, okupljanja više od 50 ljudi su zabranjena u Izraelu, jer se zemlja suočava sa svakodnevnim raketnim napadima iz Irana i Libana. Portparol jedne od organizacionih grupa potvrdio je za AFP da protesti nisu odobreni.

Izraelska policija je saopštila da su „ilegalne demonstracije“ u Tel Avivu rasterane nakon što je predstavnik Komande unutrašnjeg fronta pojasnio da je takvo okupljanje zabranjeno propisima o vanrednom stanju.

Policija je saopštila da je u gradu uhapšeno 13 ljudi. Još petoro je privedeno u Haifi, gde su „izgrednici počeli da blokiraju put i nisu sledili uputstva policajaca“, navodi se u policijskom saopštenju.

Organizatori: Vlada pokušava da ućutka disidente

Organizatori jevrejsko-arapske aktivističke grupe „Standing Together“ naveli su u saopštenju da je policija dobila „instrukcije da izvrši hapšenja i ućutka neslaganje“. Dodali su da se „vlada plaši širenja protestnog pokreta“.

Javna podrška ratu sa Iranom u Izraelu ostaje visoka. Anketa objavljena u petak od strane Izraelskog instituta za demokratiju pokazala je da 78 odsto jevrejskih Izraelaca podržava rat, u poređenju sa samo 19 odsto među arapskom manjinom u Izraelu. Međutim, institut je otkrio da je udeo onih koji se protive ratu porastao sa 4 odsto početkom marta na 11,5 odsto sada.