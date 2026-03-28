Vojni portparol jemenske pobunjene grupe HutiJahja Sare potvrdio je danas u televizijskom obraćanju da je ta grupa izvela drugi napad na Izrael za manje od 24 sata koristeći rakete i dronove.

Huti su obećali su da će nastaviti vojne operacije u narednim danima, iskatako je on, prenosi Rojters.

Ranije danas, neimenovani izraelski bezbednosni izvor rekao je za CNN da su Huti ispalili drugu raketu ka Izraelu, svega nekoliko sati nakon prve, kojom su se uključili u rat Izraela sa Iranom.

Obe rakete su presretnute i nije bilo povređenih niti materijalne štete, naveo je bezbednosni zvaničnik. Najavljujući prvi napad, Huti su saopštili da su ispalili "baraž balističkih raketa na osetljive izraelske vojne ciljeve", što bi moglo da predstavlja novi problem za energetska tržišta, navodi američka TV mreža.

Huti su prethodno danas poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima. Oni su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi.

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.