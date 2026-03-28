Slušaj vest

Dodatni američki mornari i marinci stigli su na Bliski istok na brodu USS Tripoli, amfibijskom jurišnom brodu, saopštila je američka vojska.

Američki američki brod „Tripoli“, vodeći brod kombinovanih pomorskih snaga od oko 3.500 ljudi, stigao je u region u petak, objavila je na televiziji Sju Centralna komanda SAD (CENTCOM), regionalna vojna komanda odgovorna za to područje.

Više od 50.000 vojnika u regionu

Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku u okviru masovnog gomilanja snaga pred rat sa Iranom.

Ukupno, prema ranijim izjavama, SAD su rasporedile više od 50.000 vojnika u regionu, navodi DPA.

SAD i Izrael su pokrenuli zajedničke napade na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadom na Izrael i države Zaliva u kojima se nalaze američki vojni objekti, a istovremeno je efikasno blokirao Ormuski moreuz, ključni plovni put za globalne isporuke nafte.

Od početka rata, američke snage su napale više od 11.000 meta u Iranu i oštetile ili uništile više od 150 iranskih brodova, saopštio je kasnije CENTKOM u posebnom saopštenju.