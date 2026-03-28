Dodatni američki mornari i marinci stigli su na Bliski istok na brodu USS Tripoli, amfibijskom jurišnom brodu, saopštila je američka vojska.

Američki američki brod „Tripoli“, vodeći brod kombinovanih pomorskih snaga od oko 3.500 ljudi, stigao je u region u petak, objavila je na televiziji Sju Centralna komanda SAD (CENTCOM), regionalna vojna komanda odgovorna za to područje.

Više od 50.000 vojnika u regionu

Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku u okviru masovnog gomilanja snaga pred rat sa Iranom.

Ukupno, prema ranijim izjavama, SAD su rasporedile više od 50.000 vojnika u regionu, navodi DPA.

SAD i Izrael su pokrenuli zajedničke napade na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadom na Izrael i države Zaliva u kojima se nalaze američki vojni objekti, a istovremeno je efikasno blokirao Ormuski moreuz, ključni plovni put za globalne isporuke nafte.

Od početka rata, američke snage su napale više od 11.000 meta u Iranu i oštetile ili uništile više od 150 iranskih brodova, saopštio je kasnije CENTKOM u posebnom saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaDVE TRAMPOVE OPCIJE ZA ZAVRŠETAK RATA - I NIJEDNA NIJE DOBRA: Pogrešan sporazum sa Iranom ili dugotrajan sukob! RASTE PRITISAK U AMERICI!
Donald Tramp Iran rat u Iranu napad na Iran
Planeta"AMERIKA ĆE USKORO IZAĆI IZ RATA S IRANOM"! Vens: Postigli smo većinu ciljeva, Tramp planira da nastavi "još malo"
Džej Di Vens
PlanetaTRAMP OTKRIO KOJA ZEMLJA JE SLEDEĆA META AMERIKE: "Pravite se da to nisam rekao, izgradio sam veliku vojsku, moraću da je upotrebim" (VIDEO)
Donald Tramp
PlanetaIRAN I HUTI IZVELI RAKETNE NAPADE NA IZRAEL! Brod "Tripoli" sa 3.500 američkih mornara i marinaca stigao na Bliski istok! Teheran pogodio bazu SAD! (VIDEO)
Iran Izrael
PlanetaAMERIKA ŠALJE I TREĆI NOSAČ AVIONA NA BLISKI ISTOK: "Džordž Buš" će biti uključen u operacije protiv Irana
nosač aviona Džordž Buš nosač aviona.jpg
Planeta"IRAN MORA DA OTVORI TRAMPOV MOREUZ"! Predsednik SAD opet briljirao: Oni više nisu nasilnici, sada su u bekstvu!
Donald Tramp.jpg
PlanetaIRAN NIJE NI BLIZU PORAZA! Obaveštajci: Amerika uništila tek oko trećinu ogromnog raketnog arsenala Teherana!
Iran nafta.jpg