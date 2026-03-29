Rusija je napravila satelitske snimke američke vazduhoplovne baze u Saudijskoj Arabiji tri puta pre nego što je Iran napao lokaciju i ranio američke vojnike, prema ukrajinskim obaveštajnim podacima koje je podelio predsednik Volodimir Zelenski, piše NBC News.

U intervjuu u Kataru Zelenski je rekao da je "100%" uveren da Rusija deli takve obaveštajne podatke sa Iranom kako bi pomogla u ciljanju američkih snaga širom Bliskog istoka.

"Mislim da je u interesu Rusije da pomogne Irancima. I ne verujem – znam – da oni dele informacije", rekao je. "Da li pomažu Irancima? Naravno. Koliko procenata? Sto posto".

Foto: Emiri Diwan Office/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom intervjua, Zelenski je podelio rezime dnevnih predsedničkih izveštaja koje dobija od ukrajinskih špijunskih agencija. U izveštaju se navodi da su ruski sateliti snimili vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 20, 23. i 25. marta.

26. marta, Iran je napao bazu, u kojoj se nalaze američke snage, kao i saudijske trupe. U napadu je ranjeno više američkih vojnika, rekla su u petak dva američka zvaničnika, iako se nijedna od povreda nije smatrala opasnom po život.

Zelenski je rekao da, na osnovu iskustva Ukrajine, rusko ponovljeno fotografisanje instalacija tokom nekoliko dana ukazuje na planiranje napada.

"Znamo da ako jednom naprave snimke, pripremaju se. Ako drugi put naprave snimke, to je kao simulacija. Treći put to znači da će za jedan ili dva dana napasti", rekao je. Brifing nije uključivao dokaze o ruskim satelitskim snimcima niti je precizirao kako je Ukrajina saznala za njih, a NBC News nije bio u mogućnosti da potvrdi njihovu tačnost.

Lavrov negirao navode

NBC News je ranije ovog meseca izvestio da Rusija dostavlja obaveštajne podatke Iranu o lokaciji američkih snaga na Bliskom istoku, pozivajući se na četiri izvora upoznata sa tim pitanjem. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov negirao je da je Teheranu dostavljao obaveštajne podatke u intervjuu za francuske medije u četvrtak, iako je rekao da je Moskva poslala vojnu opremu Iranu u okviru njihovog dugogodišnjeg vojnog saveza.

Zelenski je ove nedelje obišao zemlje Persijskog zaliva pokušavajući da sklopi sporazume o isporuci ukrajinskih tehnologija protivvazdušne odbrane nacijama koje su pod vatrom iranskih raketa i dronova.

Rekao je da su potpisani sporazumi o odbrani sa Saudijskom Arabijom i Katarom u kojima će Ukrajina pružiti tehničko znanje u zamenu za "milijarde" dolara investicija u ukrajinsku odbrambenu industriju.