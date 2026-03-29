Portparol izraelske vojske brigadni general Efraim Defrin i zjavio je danas da će u roku od nekoliko dana vojska završiti ciljanje svih kritičnih objekata iranske vojne industrije.

- To znači da ćemo uništiti većinu vojnih proizvodnih kapaciteta i da će režimu biti potrebno mnogo vremena da ih obnovi, rekao je Defrin na konferenciji za novinare.