U saopštenju se navodi da su gađane fabrika aluminijuma Emirejts (EMAL) i fabrika aluminijuma Bahrein (ALBA), koje su povezane sa američkim vojnim i vazduhoplovnim sektorom, prenosi danas iranska televizija Pres.

IRGC navodi da su fabrike napadnute u kombinovanoj operaciji raketa i dronova, i da ti napadi predstavljaju odgovor na "zlonamerne akcije američko-cionističkog neprijatelja usmerene na industrijsku infrastrukturu" Irana.

Bahreinski državni mediji preneli su ranije danas da su dve osobe ranjene u napadu iranskih snaga na objekte kompanije za proizvodnju aluminijuma u Bahreinu Alba.

Štetu na objektima prijavila je i kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Emirati ⁠Global ⁠Aluminijum.

Ne propustitePlanetaMESEC DANA OD POČETKA KRVAVOG RATA NA BLISKOM ISTOKU! Amerikanci spremaju INVAZIJU na Iran, stiglo 50.000 vojnika, operacije će trajati NEDELJAMA?! (FOTO/VIDEO)
Iran Izrael
PlanetaIZRAEL ZAPRETIO: Vojska će za nekoliko dana uništiti većinu vojnih proizvodnih kapaciteta Irana!
izrael iran.jpg
Planeta"RUSIJA POMAŽE IRANU 100%"! Zelenski: Moskva tri puta napravila snimke baze pre nego što je Teheran napao i ranio američke vojnike!
Volodimir Zelenski Iran
PlanetaAMERIKA POVEĆALA PRISUSTVO NA BLISKOM ISTOKU: Stigao vodeći brod kombinovanih pomorskih snaga, u regionu već 50.000 vojnika! (VIDEO, FOTO)
američka vojska američki vojnici.jpg