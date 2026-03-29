U saopštenju se navodi da su gađane fabrika aluminijuma Emirejts (EMAL) i fabrika aluminijuma Bahrein (ALBA), koje su povezane sa američkim vojnim i vazduhoplovnim sektorom, prenosi danas iranska televizija Pres.

IRGC navodi da su fabrike napadnute u kombinovanoj operaciji raketa i dronova, i da ti napadi predstavljaju odgovor na "zlonamerne akcije američko-cionističkog neprijatelja usmerene na industrijsku infrastrukturu" Irana.

Bahreinski državni mediji preneli su ranije danas da su dve osobe ranjene u napadu iranskih snaga na objekte kompanije za proizvodnju aluminijuma u Bahreinu Alba.