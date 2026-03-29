Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su meta njihovih napada napada bile dve fabrike aluminijuma, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Bahreinu.
IRANSKA GARDA UDARA NA NOVE METE! Balističke rakete padaju širom zaliva, evo šta sada ciljaju (VIDEO)
U saopštenju se navodi da su gađane fabrika aluminijuma Emirejts (EMAL) i fabrika aluminijuma Bahrein (ALBA), koje su povezane sa američkim vojnim i vazduhoplovnim sektorom, prenosi danas iranska televizija Pres.
IRGC navodi da su fabrike napadnute u kombinovanoj operaciji raketa i dronova, i da ti napadi predstavljaju odgovor na "zlonamerne akcije američko-cionističkog neprijatelja usmerene na industrijsku infrastrukturu" Irana.
Bahreinski državni mediji preneli su ranije danas da su dve osobe ranjene u napadu iranskih snaga na objekte kompanije za proizvodnju aluminijuma u Bahreinu Alba.
Štetu na objektima prijavila je i kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Emirati Global Aluminijum.
