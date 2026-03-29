Iranski ambasador u Nemačkoj Madžid Nili zatražio je od nemačke vlade "pojašnjenje" u vezi sa Ramštajnom: da li se upotreba ove vazduhoplovne baze od strane SAD za napade na Iran smatra "agresijom" u smislu Rezolucije UN 3314? Prema toj rezoluciji, kao čin agresije smatra se situacija kada jedna država napada drugu sa teritorije treće države. Ambasador ne tvrdi da je to već slučaj: "Još ne znamo da li se to odnosi na Ramštajn ili ne", rekao je Nili.

Ramštajnu saveznoj pokrajini Rajnland-Pfalc (Porajnje-Falačka) najveća je američka vazdušna baza u Evropi.

- Vazduhoplovna baza Ramštajn je izuzetno važno logističko čvorište američke vojske - kaže bivši direktor NATO-a Vilijam Alberku u razgovoru za DW.

- Baza se naziva i kapijom ka Evropi. Odavde se letovi iz SAD nastavljaju ka Africi, kao i ka Bliskom i Srednjem istoku.

Osnova za korišćenje Ramštajna je pravo stacioniranja regulisano Sporazumom o boravku od 23. oktobra 1954. godine. Njegova primena potvrđena je i nakon nemačkog ujedinjenja 1990. godine. Tu su i dodatni dogovori iz NATO statuta o vojnim snagama. Baza ima poseban status: iako se nalazi na nemačkoj teritoriji, uživa određeni imunitet - nemački zvaničnici mogu ući samo uz odobrenje američkog komandanta.

Nejasna uloga Ramštajna u operacijama protiv Irana



Koju tačno ulogu Ramštajn ima u američkim napadima na Iran, Alberku nije precizirao. Ipak, kaže: "Ramštajn nije čvorište za borbene operacije."

Na početku rata Španija je blokirala svoje baze za SAD jer smatra da su napadi na Iran protivni međunarodnom pravu. Nemačka Levica (Die Linke) zatražila je isto za Ramštajn.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus(SPD) za sada ne vidi razlog da ograniči američko korišćenje Ramštajna.

- Trenutno ne vidim razlog za sumnju u zakonitost upotrebe Ramštajna - rekao je on u ponedeljak (16. marta).

Naučna služba Bundestaga: moguća otkazna klauzula



Može li Nemačka uopšte nešto promeniti po pitanju korišćenja ove baze?

- Bilo bi veoma teško ograničiti američke operacije u Ramštajnu - navodi Alberku.

- Ako bi zaista hteli, mogli bi, ali to bi bilo vrlo neobično i ne verujem da to žele.

On podseća i da SAD ima i druge važne vojne objekte u Nemačkoj, i da Berlin ne želi da dovodi u pitanje savezničku lojalnost.

Naučna služba Bundestaga dala je precizniji odgovor: Sporazum o boravku i NATO statut o vojnim snagama mogu se otkazati, ali bi povlačenje američke vojske bilo moguće tek nakon dvogodišnjeg prelaznog perioda. Takva odluka, koja je malo verovatna, ne bi imala nikakav uticaj na aktuelne operacije.

Upravljanje borbenim dronovima iz Ramštajna



Ramštajn je i ranije bio predmet kontroverzi. Baza ima sve veću ulogu zbog centra za nadzor američkih borbenih dronova. To je više puta pokretalo rasprave o mogućoj umešanosti Nemačke u ciljane likvidacije osumnjičenih za terorizam u Aziji i Africi.

Protiv nemačke države vođen je i sudski postupak: odnosio se na smrtonosne napade dronovima u Jemenu 2012. godine, koje su SAD sprovodile iz Ramštajna.

Tužioci su bila dvojica Jemenaca čiji su članovi porodice poginuli u tim napadima. Godine 2025. Savezni ustavni sud presudio je da je Ramštajn u tom slučaju korišćen zakonito, ali presuda nije predstavljala "blanko odobrenje" za neograničenu vojnu upotrebu baze.

Bivši kancelar Šreder podržava Merca



Bivši kancelar Gerhard Šreder(SPD) izjavio je u jednom intervjuu da se 2003. nije pridružio SAD u ratu protiv Iraka, ali da je tada Amerikancima omogućio neograničenu upotrebu Ramštajna, baš kao što to danas čini kancelar Fridrih Merc u ratu protiv Irana.

- Mnogi u mojoj stranci želeli su da postupim oštro. Rekao sam im: da zatvorim aerodrom? Kako to zamišljate, to bi značilo kraj nemačko-američkih odnosa - rekao je za list "Zidojče cajtung".

- Naravno da smo im stavili na raspolaganje aerodrome i odobrili prelete. Ali važno je bilo to da u ratu nismo učestvovali.