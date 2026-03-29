Šokantni snimci snimljeni tokom oluje u Zalivu morskih pasa pokazuju kako je dnevna svetlost nestala za nekoliko minuta dok su jaki vetrovi podizali ogromne oblake prašine bogate gvožđem, pretvarajući nebo u duboko grimiznu boju i smanjujući vidljivost na nulu.

Čitava područja su navodno bila zahvaćena vetrom, vazduh je postao gust i nije bilo moguće udisati ga, a nebo je poprimilo neprirodnu crveno-narandžastu nijansu.

Uticaj tropskog ciklona Narel na postrojenja za tečni gas kojima upravljaju Ševron i Vudsajd pogoršao je globalni problem sa snabdevanjem gasom izazvan napadom na Iran.

Australija je postala drugi najveći izvoznik tečnog prirodnog gasa na svetu kada je Katar obustavio proizvodnju nakon štete od iranskih napada.

Narel je stigao do kopna kao jak tropski ciklon u državi Kvinslend 20. marta i prešao Severnu teritoriju pre nego što je stigao do kopna u Zapadnoj Australiji. Oluja je 27. marta pogodila grad Eksmut u Zapadnoj Australiji, a takođe je pogodila i grad Karatu.

Kompanija Vudsajd Australija je u nedelju saopštila da Narel i dalje zatvara proizvodnju u gasnom postrojenju Karata, kopnenom postrojenju za preradu za projekat Severozapadni šelf.

- Počeli smo da remobilizujemo našu radnu snagu u neka od naših priobalnih postrojenja, a inspekcije će odrediti procese i vreme pokretanja - rekao je portparol kompanije, dodajući da će se "proizvodnja u projektu Severozapadni šelf ponovo pokrenuti čim bude bezbedno".

Proizvodnja u postrojenjima Mejkedon i Pluton nije pogođena, dodao je portparol.

Kompanija Ševron nije odmah odgovorila na zahtev za komentar u nedelju. U subotu je saopšteno da radi na obnavljanju proizvodnje u svojim gasnim postrojenjima Gorgon i Vitston nakon obustave proizvodnje zbog Narela.

Gorgon je najveće postrojenje za izvoz tečnog prirodnog gasa u Australiji, koje proizvodi 15,6 miliona metričkih tona godišnje iz tri prerađivačke linije, dok Vitston ima dve linije koje proizvode 8,9 miliona tona.

Eksmut, grad sa 2.800 stanovnika, oko 1.100 km severno od Perta, glavnog grada Zapadne Australije, i dalje je bio bez struje u subotu kasno uveče, saopštila je Odeljenje za vatrogasne i hitne službe.

Državna kompanija Horizon Power saopštila je da su dodatne ekipe na putu ka Eksmutu "kako bi podržale lokalne ekipe u obnavljanju struje pogođenim objektima čim to bude bezbedno".

Eksmut, kapija ka grebenu Ningalu, koji je na listi svetske baštine UNESKO-a, pretrpeo je značajnu štetu u ciklonu, ali niko nije povređen.